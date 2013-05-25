كيف نتعامل مع حساسية البشرة من هرمون الأدرينالين؟

أنا فتاة أبلغ من العمر ثلاثين عاما وأعانى من حرارة فى سائر الجسد مع وجود احمرار على منطقة الصدر والذراعين والوجه، وقد شخصت تلك الحالة على أنها ارتكاريا وتناولت كثير من "مضادات الهستامين" ولم تأت معى سوى بنتائج مؤقتة.

مع العلم أن تلك الحالة ترتبط عندى بعدة عوامل أهمها: التعرض للحرارة وعند التعرض لضغط نفسى وشعور بالخجل والخوف و أحيانا بدون سبب واضح.

فما سبب تلك الارتكاريا ومتى تنتهى أعراضها؟

> تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد طبيبة الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة:

> إن الحالة التى تعانى منها الفتاة تعرف بأنها حساسية الجسم وخاصة البشرة من هرمون الأدرينالين وهو الهرمون الذى يزيد إفرازه عند التعرض للانفعالات النفسية وتلك الحالة تعتبر من الحالات التى يصعب علاجها أو القضاء عليها بشكل نهائى، وعلاجها الوحيد هو تناول مضادات الحساسية والتى تحد من أعراض الحكة فقط.

أما علاج المشكلة من أساسها فلا يمكن أن يتم إلا باستخدام عقار الكورتيزون والذى يساعد على تخفيض مقاومة جهاز المناعة لهرمون الادرينالين ولكن لا ينصح باستخدامه فى الحالات التى تستمر لفترات طويلة لما له من آثار سلبية عديدة على باقى أعضاء الجسم وكل ما ننصح به الفتاة هو محاولة التأقلم مع تلك الحالة وتناول مضادات الهيستامين مع استخدام اللوشن المرطب مثل"الكلامينا" فى حالة زيادة أعراض الحكة.

مع العلم أنه فى أغلب الحالات تنتهى تلك الأعراض بعد مرور خمسة سنوات حيث يبدأ الجلد بالتأقلم مع هرمون الأدرينالين وبالتالى يتوقف جهاز المناعة عن مهاجمته.