أخبار عاجلة

5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

الفنانون يهنئون "نيشان" بعيد ميلاده عبر تويتر

Google+ Print
الفنانون يهنئون "نيشان" بعيد ميلاده عبر تويتر الفنانون يهنئون "نيشان" بعيد ميلاده عبر تويتر

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 24-05-2013 22:44

تلقى الإعلامي اللبناني، نيشان، مقدم برنامج "أنا والعسل"، في شهر رمضان الماضي، العديد من التهاني بمناسبة عيد ميلاده الذي احتفل به اليوم.

عبر حسابه على تويتر، توجه العديد من الفنانين بتهنئة نيشان، فكتبت نجوي كرم "كل سنين عمرك تضل أعياد وتضلك بطل العيد"، بينما تمنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "العديد من السعادة في الأيام المقبلة".

وكتبت الفنانة التونسية هند صبري: "عيد ميلاد سعيد عزيزي نيشان، مايو من هذا العام تجلب لك أكثر من ذلك الصفاء والنجاح"، وكتب الإعلامي طوني خليفة "اليوم عيد ميلاد نيشان، نقول له كل عام وأنت مع من تحب وتعمل ما تحب وتحقق ما تحب وتفرح لمن تحب وتحمل لك الأعوام المقبلة كل ما تحب".

كما توجه له الفنان رامي عياش بالتهنئة، وعلقت الفنانة نادين الراسي فكتبت "أتمنى لك سنوات مديدة من التألق والإبداع ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام