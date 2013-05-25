الفنانون يهنئون "نيشان" بعيد ميلاده عبر تويتر

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 24-05-2013 22:44

تلقى الإعلامي اللبناني، نيشان، مقدم برنامج "أنا والعسل"، في شهر رمضان الماضي، العديد من التهاني بمناسبة عيد ميلاده الذي احتفل به اليوم.

عبر حسابه على تويتر، توجه العديد من الفنانين بتهنئة نيشان، فكتبت نجوي كرم "كل سنين عمرك تضل أعياد وتضلك بطل العيد"، بينما تمنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم "العديد من السعادة في الأيام المقبلة".

وكتبت الفنانة التونسية هند صبري: "عيد ميلاد سعيد عزيزي نيشان، مايو من هذا العام تجلب لك أكثر من ذلك الصفاء والنجاح"، وكتب الإعلامي طوني خليفة "اليوم عيد ميلاد نيشان، نقول له كل عام وأنت مع من تحب وتعمل ما تحب وتحقق ما تحب وتفرح لمن تحب وتحمل لك الأعوام المقبلة كل ما تحب".

كما توجه له الفنان رامي عياش بالتهنئة، وعلقت الفنانة نادين الراسي فكتبت "أتمنى لك سنوات مديدة من التألق والإبداع ".