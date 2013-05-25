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بالصور| "الأبيض" سر التألق في فاعلية "سينما ضد الإيدز" بمهرجان كان

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بالصور| "الأبيض" سر التألق في فاعلية "سينما ضد الإيدز" بمهرجان كان بالصور| "الأبيض" سر التألق في فاعلية "سينما ضد الإيدز" بمهرجان كان

كتب : سارة سعيد الجمعة 24-05-2013 23:08

على غرار اللون الأسود الذي كان له نصيب كبير في اختيار النجمات اللاتي حضرن فاعلية "سينما ضد الإيدز"، بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ66، فقد تألقت النجمات في فساتين من اللون الأبيض.

فالنجمة شارون ستون جذبت انتباه الحاضرين بفستان أبيض طويل، يكشف عن ظهرها ومزين من الخلف بعقد على شكل ثعبان ذهبي، وكذلك المغنية كايلي مينوج التي ارتدت فستانا بذيل طويل ومزين من الوسط بحلي ذهبية اللون.

وارتدت عارضة الأزياء روزي هانتينجون فستانا من الستان قصيرا من الأمام وأطول درجة بسيطة من الخلف، أما الممثلة لوديفين سايلر تألقت في فستان طويل من الستان ذي ذيل طويل، مع شنطة صغيرة من اللون الفضي.

كما بدت الممثلة كريستين سكوت أنيقة في فستان طويل فضفاض، بأكمام طويلة فضفاضة أيضا، كذلك ارتدت عارضة الأزيار الكساندرا امبروسيو فستانا فضفاضا من الأسفل، بنقوش لامعة من الوسط وله شال من الشيفون الشفاف.

وخطفت عارضة الأزياء هيدي كلوم الأنظار بفستانها المزين باللون الذهبي من الأعلى، كذلك الممثلة الجميلة كارلي ستيل ارتدت فستانا طويلا بكتف واحد، أما الممثلة تشانج يوكي ارتدت فستانا من الأبيض المائل للرمادي بذيل طويل.

وتميزت المغنية جانيت جاكسون عن كل اللاتي تألقن بالفساتين البيضاء، حيث ارتدت بدلة ستان من اللون الأبيض، مع حذاء أبيض ذي كعب عالٍ.

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ON Sport

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