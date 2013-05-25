"تمرد مطروح" تجمع 1822 توقيعا.. و6 أبريل تنضم للحملة

منسق الحملة: بدأنا بالمصالح الحكومية و300 توقيع في أول ساعة من نزولنا للشارع

كتب : محمد بخات الجمعة 24-05-2013 23:48

بدأت حملة تمرد بمطروح في جمع التوقيعات من المواطنين لسحب الثقة وإسقاط الرئيس محمد مرسي، وارتفع عدد التوقيعات للحملة إلى 1822 توقيعا.

يأتي ذلك بعدما انضمت، اليوم، حركة 6 أبريل وبعض النشطاء السياسيين لحملة تمرد وأجروا فعاليات مشتركة لجمع التوقيعات من أهالي مطروح من الشباب والفتيات بشارع إسكندرية أكبر شوراع المحافظة.

وقال محمد أشرف منسق حملة تمرد بمطروح، إن الحملة بدأت بالعمل في جمع التوقيعات من المصالح الحكومية والهيئات المختلفة لسحب الثقة من "مرسي"، وإننا قمنا بتسليم الدفعة الأولى من استمارات التوقيعات التي جمعناها خلال المرحلة الأولى للمنسق العام للحملة بالقاهرة.

وأشار "أشرف" إلى أن حركة 6 أبريل انضمت للحملة ونقوم حاليا بالمرحلة الثانية وهي جمع التوقيعات من خلال النزول للشارع لاستكمال مسيرة الحملة في مطروح، موضحا أن الحملة جمعت ما يقرب من 300 توقيع خلال ساعة واحدة من نزولها للشارع واستجابة المواطنين لها وهو مؤشر جيد يدفعنا إلى الأمام للوصول للهدف من الحملة.