باسم يوسف يخصص فقرة في "البرنامج" للحديث عن حملة "تمرد"

الإعلامي الساخر ينتقد رد فعل أعضاء التيار الإسلامي على الحملة ووصفها بـ"الزوجة الناشز"

كتب : فاطمة النشابي منذ 16 دقيقة

تطرق الإعلامي باسم يوسف، خلال الفقرة الثانية من برنامج "البرنامج"، على قناة "سي بي سي"، للحديث عن حملة "تمرد" التي تهدف لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

وعرض "يوسف" فيديو لعدد من التعليقات من قبل أعضاء التيار الإسلامي الذين انتقدوا الحملة وهاجموها وتخوينها ووصفها بـ"الزوجة الناشز"، كما عرض باسم تعليق الإعلامي نور الدين عبدالحافظ، والمعروف إعلامياً بـ"خميس"، بأن كلمة تمرد تعني "تعيين مرسي رئيس دائم"، وتطرق إلى تصريح أحد قيادات الإخوان والذي قال إننا نعيش أزهى عصور الحرية الآن.

وقارن بين موقف الإخوان والتيار الإسلامي من حملة "تمرد" وبين موقفها من توقيعات الجمعية الوطنية للتغيير للدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور.

وقال باسم يوسف، إن السبب في ظهور الحملة هو أن الناس فقدت الأمل في السلطة وفي المعارضة وقامت بذلك من أجل توصيل رسالتهم حتى وإن كان بتوقيع بسيط هي حركة رمزية.

وأعلن أنه سيوقع على حملة تمرد، وعندما بدأ في التوقيع عرض فيديو إحالة الإعلامي عمرو أديب للتحقيق بسبب استضافة أعضاء الحملة في برنامجه فتراجع عن الإمضاء، مستنكراً الهجوم على الحملة وإن مجرد "ورقة" شعر أعضاء التيار الإسلامي بالخوف منها، وعندما قرر في المرة الأخرى أن يوقع للحملة انقطعت الكهرباء.