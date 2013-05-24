أخبار عاجلة

5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

باسم يوسف يخصص فقرة في "البرنامج" للحديث عن حملة "تمرد"

Google+ Print
باسم يوسف يخصص فقرة في "البرنامج" للحديث عن حملة "تمرد" باسم يوسف يخصص فقرة في "البرنامج" للحديث عن حملة "تمرد"
الإعلامي الساخر ينتقد رد فعل أعضاء التيار الإسلامي على الحملة ووصفها بـ"الزوجة الناشز"

كتب : فاطمة النشابي منذ 16 دقيقة

تطرق الإعلامي باسم يوسف، خلال الفقرة الثانية من برنامج "البرنامج"، على قناة "سي بي سي"، للحديث عن حملة "تمرد" التي تهدف لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.

وعرض "يوسف" لعدد من التعليقات من قبل أعضاء التيار الإسلامي الذين انتقدوا الحملة وهاجموها وتخوينها ووصفها بـ"الزوجة الناشز"، كما عرض باسم تعليق الإعلامي نور الدين عبدالحافظ، والمعروف إعلامياً بـ"خميس"، بأن كلمة تمرد تعني "تعيين مرسي رئيس دائم"، وتطرق إلى تصريح أحد قيادات الإخوان والذي قال إننا نعيش أزهى عصور الحرية الآن.

وقارن بين موقف الإخوان والتيار الإسلامي من حملة "تمرد" وبين موقفها من توقيعات الجمعية الوطنية للتغيير للدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور.

وقال باسم يوسف، إن السبب في ظهور الحملة هو أن الناس فقدت الأمل في السلطة وفي المعارضة وقامت بذلك من أجل توصيل رسالتهم حتى وإن كان بتوقيع بسيط هي حركة رمزية.

وأعلن أنه سيوقع على حملة تمرد، وعندما بدأ في التوقيع عرض فيديو إحالة الإعلامي عمرو أديب للتحقيق بسبب استضافة أعضاء الحملة في برنامجه فتراجع عن الإمضاء، مستنكراً الهجوم على الحملة وإن مجرد "ورقة" شعر أعضاء التيار الإسلامي بالخوف منها، وعندما قرر في المرة الأخرى أن يوقع للحملة انقطعت الكهرباء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا

صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب