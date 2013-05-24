أخبار عاجلة

5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حزب الدستور بأسوان ينظم حملة توقيعات لـ"تمرد" بمدينة كوم أمبو

Google+ Print
حزب الدستور بأسوان ينظم حملة توقيعات لـ"تمرد" بمدينة كوم أمبو حزب الدستور بأسوان ينظم حملة توقيعات لـ"تمرد" بمدينة كوم أمبو

نظم حزب الدستور بكوم أمبو محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، حملة جمع توقيعات لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، انضماما لفعاليات حملة تمرد على مستوى الجمهورية، تخللها عروض داتا شو تبث أغان وطنية، بالإضافة إلى شرح وتوعية حول أهداف الحملة أمام شركة السكر و فى شارع بورسعيد الذى يعد الشارع الرئيسى للمدينة، بمشاركة ائتلاف شباب الثورة بأسوان والتيار الشعبى فى كوم أمبو.

ومن ناحيته قال جمال فاضل عضو حزب الدستور لـ"اليوم السابع"، إن الحملة لاقت إقبالاً جماهيرياً من قبل مواطنى كوم أمبو، مشيراً إلى رغبة الشعب فى تغيير المعاناة التى واجهها من حكومة الإخوان، موضحاً أن يتم الإعلان عن الأعداد التى جمعت اليوم فور انتهاء الفعاليات بكوم أمبو.

وأكد وائل رفعت منسق ائتلاف شباب الثورة بأسوان، أن أعمال الحملة اليوم فى مدينة كوم أمبو ستستمر حتى الساعات الأولى من صباح الغد لجمع أكبر عدد من التوقيعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365