حزب الدستور بأسوان ينظم حملة توقيعات لـ"تمرد" بمدينة كوم أمبو

نظم حزب الدستور بكوم أمبو محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، حملة جمع توقيعات لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، انضماما لفعاليات حملة تمرد على مستوى الجمهورية، تخللها عروض داتا شو تبث أغان وطنية، بالإضافة إلى شرح وتوعية حول أهداف الحملة أمام شركة السكر و فى شارع بورسعيد الذى يعد الشارع الرئيسى للمدينة، بمشاركة ائتلاف شباب الثورة بأسوان والتيار الشعبى فى كوم أمبو.

ومن ناحيته قال جمال فاضل عضو حزب الدستور لـ"اليوم السابع"، إن الحملة لاقت إقبالاً جماهيرياً من قبل مواطنى كوم أمبو، مشيراً إلى رغبة الشعب فى تغيير المعاناة التى واجهها من حكومة الإخوان، موضحاً أن يتم الإعلان عن الأعداد التى جمعت اليوم فور انتهاء الفعاليات بكوم أمبو.

وأكد وائل رفعت منسق ائتلاف شباب الثورة بأسوان، أن أعمال الحملة اليوم فى مدينة كوم أمبو ستستمر حتى الساعات الأولى من صباح الغد لجمع أكبر عدد من التوقيعات.