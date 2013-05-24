إصابة 4 عناصر من قوات حفظ السلام بالجولان فى حادث سير

أصيب 4 عناصر من قوات حفظ السلام فى الجولان السورى المحتل بجراح وصفت أحداها بالخطيرة جراء حادث سير وقع اليوم الجمعة.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة فقد نقل بعد ظهر اليوم، إلى مستشفى "رامبام" فى حيفا (شمال إسرائيل) 4 من عناصر قوات حفظ السلام فى هضبة الجولان لتلقى العلاج إثر إصابتهم بجروح فى حادث سير وقع داخل الأراضى السورية".

وأضافت الإذاعة، أنه تم نقل المصابين الأربعة الى إسرائيل عبر معبر القنيطرة (جنوب سوريا) ومن ثم الى المستشفى الإسرائيلى بواسطة مروحية، حيث تبين أن أحدهم يعانى من إصابة بالغة" .

وكان 4 عناصر فلبينين تابعين لقوات حفظ السلام فى الجولان اختطفوا قبل أسبوعين من قبل معارضين سوريين مسلحين وتم الإفراج عنهم فى وقت لاحق، كما أن 21 من عناصر القوات نفسها، كانوا قد احتجزوا، فى مارس الماضى، وأطلق سراحهم أيضاً.