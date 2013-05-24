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الصحة: إصابة 150 طالبا بالمدينة الجامعية بالزقازيق بالتسمم.. ولا وفيات

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الصحة: إصابة 150 طالبا بالمدينة الجامعية بالزقازيق بالتسمم.. ولا وفيات الصحة: إصابة 150 طالبا بالمدينة الجامعية بالزقازيق بالتسمم.. ولا وفيات

كتب : أ ش أ الجمعة 24-05-2013 17:37

جامعة الزقازيق

قالت وزارة الصحة اليوم الجمعة، إنه أصيب 150 طالبا بمدينة الطلبة بنات كلية تربية بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مؤكدة عدم وقوع حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الأحرار، الزقازيق القديمة، جامعة الزقازيق، مشيرة إلى أن التشخيص المبدئي هو تسمم غذائي.

وأضافت أنه تم إرسال 25 سيارة إسعاف إلى مقر المدينة الجامعية، حيث تم إبلاغ غرفة الطوارئ للطب الوقائي بالوزارة لمتابعة مدير الطوارئ بمحافظة الشرقية، حيث تم تواجد فرق من إدارة الطب الوقائي لأخذ العينات والمساحات وباقي الإجراءات الوقائية.

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