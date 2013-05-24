بركات: الاعتزال؟ قراري النهائي خلال أسبوع

يتخذ محمد بركات نجم وسط الأهلي قراره النهائي باعتزال كرة القدم من عدمه خلال إسبوع.. بحسب ما صرح به الزئبقي يوم الجمعة.

وتألق بركات في مواجهة إنبي في الجولة الـ15 من الدوري الممتاز يوم الجمعة، وسجل هدفين.

وكان وكيل أعمال اللاعب قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن الزئبقي صاخب الـ35 عاما قرر الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

وقال بركات عقب المباراة للصحفيين: "سأتخذ قراري النهائي في هذا الشأن بنهاية الأسبوع الجاري، وإن كان الاعتزال هو الأقرب لي".

وتابع "أريد اتخاذ هذا القرار وأنا في قمة مستواي".

وأكد الزئبقي على تصريحاته السابقة التي قال فيها أنه لن يلعب في مصر غير للأهلي.