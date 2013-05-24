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خروج المتسابق "أدهم النابلسي" من منافسات "إكس فاكتور"

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خروج المتسابق "أدهم النابلسي" من منافسات "إكس فاكتور" خروج المتسابق "أدهم النابلسي" من منافسات "إكس فاكتور"

كتب : فاطمة النشابي منذ 27 دقيقة

خرج المتسابق أدهم النابلسي من فريق وائل كافوري، في الجزء الأول من حلقة "إكس فاكتور"، والذي يعرض على شاشة سي بي سي، على أن يستكمل كل إبراهيم عبد العليم ومحمد الريفي من فريق الفنان حسين الجسمي المنافسة لحين انتهاء الحلقة.

كان القائمون على البرنامج قرروا أن يتم تأجيل خروج أحد المتسابقين مساء أمس لكي تبقى المنافسة بين الثلاثة متسابقين الليلة، على أن يخرج أحدهم في الجزء الأول من حلقة اليوم.

وعلق وائل كافوري، على خروج المتسابق أدهم، بأن النجاح من الأشياء الجملية ولكن الأحلى أن يستمر هذا النجاح. على الجانب الآخر، وجه النابلسي التحية لكافوري، وكل من صوت له.

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