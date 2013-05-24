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500 ألف فرنسى يجهلون إصابتهم بالتهاب الكبد الوبائى

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500 ألف فرنسى يجهلون إصابتهم بالتهاب الكبد الوبائى 500 ألف فرنسى يجهلون إصابتهم بالتهاب الكبد الوبائى

كشفت التحاليل المعملية التى أجريت على 4ر3 مليون فرنسى بـ 742 معملا فرنسيا فى عام 2010 أن نصف المصابين بالتهاب الكبد الوبائى بى وسى، والذى يصل عددهم إلى 500 ألف شخص يجهلون أنهم حاملون للفيروس منهم 280 ألفا يحملون فيروس بى و230 الف فيروس سى.

وأوضحت التحاليل، التى نشرها مؤخرا المسئولون فى معهد المحافظة على الصحة الفرنسية، إيجابيتها بنسبة 9ر0% لحالات التهاب الكبد الوبائى سى و7ر0% لالتهاب الكبد الوبائى بى بم مما يشير إلى أن الكشف عن هذا المرض ليس كافيا، وأنه يجب إجراء المزيد من الكشف علما بأن التهاب الكبد الوبائى سى يودى بحياة مائتين و600 ألف شخص سنويا. .

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مصر 365