إطلاق سراح 5 صحفيين يمنيين بعد 9 أيام من اختطافهم

كشف سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب، شرق اليمن، أنه تم، مساء اليوم، الإفراج عن الصحفيين اليمنيين الخمسة الذين جرى اختطافهم من قبل عناصر قبلية فى المحافظة قبل تسعة أيام.

وكان الصحفيون (ياسين الزكرى، وإبراهيم الأشمورى، وأحمد الشميرى، ونعمان الأصبحى، ومحمد الشميرى) تم اختطافهم فى 15 مايو الحالى على يد عناصر قبلية فى منطقة حباب بمحافظة مأرب، أثناء توجههم إلى محافظة المهرة شرق البلاد، فى مهمة عمل صحفية، واقتادوهم إلى مكان مجهول فى منطقة صرواح التابعة لمحافظة مأرب.

وأفاد العرادة، فى تصريحات خاصة لمراسل الأناضول، بأنه بذل وساطة منذ أيام مع عدد من مشايخ مأرب للإفراج عن المختطفين؛ وهو ما جعل الخاطفين يفرجون عن الصحفيين دون أية تنازلات من قبل السلطات المحلية فى المحافظة.

وأوضح أن "الخاطفين حاولوا الابتزاز مرارا بطرحهم عدد من المطالب غير الواضحة، لكنا رفضنا ذلك، وتم الإفراج عن الصحفيين دون تقديم أى شىء للخاطفين".

ولم يوضح المحافظ ماهية مطالب الخاطفين، واكتفى بالقول: إنها "مطالب غير واضحة، وغير محددة".