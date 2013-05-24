"تمرد" بالسويس ترد على الاعتداء على أحد أعضائها بوقفة فى الأربعين

نظمت مساء اليوم الجمعة، حملة "تمرد" بالسويس وقفة بميدان الأربعين، لجمع أكبر عدد من توقيعات المواطنين السوايسة كرد عملى على محاولة الاعتداء على عضو الحركة "عبد الرحمن جيفارا" الذى تعرض للاعتداء أمس من قبل مجهولين لقيامة بتوزيع استمارات "تمرد" داخل منطقة أبوسيال بحى الجناين بالسويس، كما قام أعضاء حملة "تمرد" بمسيرة طافت شوارع المحافظة لحث المواطنين على التوقيع على استمارة "تمرد".

وقال مصطفى السويسى منسق حملة "تمرد" بالسويس، "إننا نطالب مؤيدى الرئيس مرسى باحترام الديمقراطية والتوقف عن ممارسة ما وصفه بـ"العنف" ضد معارضيهم مثل ما حدث لعضو الحملة عبد الرحمن جيفارا الذى تعرض للاعتداء أمس وقبله تعرض عدد من أعضاء الحملة للاعتداء داخل أكثر من مكان داخل المحافظة من قبل مؤيدى الرئيس"، على حد قوله.