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"مصر القوية" بالإسكندرية ينظم مناظرة بين مؤيدى ومعارضى "تمرد"

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"مصر القوية" بالإسكندرية ينظم مناظرة بين مؤيدى ومعارضى "تمرد" "مصر القوية" بالإسكندرية ينظم مناظرة بين مؤيدى ومعارضى "تمرد"

ينظم حزب القوية أمانة الإسكندرية، مناظرة بين أعضائه بعنوان (حركة تمرد بين مؤيد و معارض)، و ذلك يوم السبت 25 مايو 2013 بمقر الحزب الرئيسى بالإسكندرية فى الساعة الـ6 مساء، حيث يتناظر فيها الأعضاء المؤيدون، لدعم الحزب للحركة كأحد أساليب المعارضة السلمية الأعضاء كطرف، ويقابله طرف آخر يرى أن تمرد حركة شعبية، يجب أن تحتفظ بزخمها الشعبى بعيدا عن الأحزاب وأن العمل الحقيقى للحزب يكون من خلال آليات الديموقراطية عبر الانتخابات.

ومن جانبه، أكد أحمد العطار أمين الحزب بالمحافظة أن شباب مصر القوية يقدمون نموذج متحضر للاختلاف فى وجهات النظر.

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مصر 365

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