تكريم سكرتير تنسيقية العمال بقنا لدوره ودعمه الحركة العمالية

أنهت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، منذ قليل، مؤتمرها السنوى بمناسبة مرور 12 عشر عاما على تأسيسها وعيد العمال، الذى تم بحضور الدكتور محمد أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى، والدكتور محمد حسن خليل رئيس لجنه الدفاع عن الحق فى الصحة، وطلال شكر القيادى العمالى، وعدد من القيادات العمالية.

وفى نهايه المؤتمر، الذى عقد تحت شعار "العمال والثورة"، تم تكريم 10من قيادات اللجنة من بينهم بركات الضمرانى عضو سكرتارية اللجنة بقنا ومنحه درع اللجنة تقديرا لدوره المتميز فى دعم الحركة العمالية والنقابية بمحافظة قنا.