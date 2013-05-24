بقرة تخلف الأخطبوط بول وتتنبأ بفوز بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا

نيودلهي (إفي): توقعت "بقرة مقدسة" في الهند اليوم فوز فريق بايرن ميونيخ الألماني بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل 24 ساعة من خوضه المباراة النهائية امام مواطنه بروسيا دورتموند في ملعب ويمبلي الشهير بلندن.

فعلى غرار الأخطبوط العراف "بول" الذي ذاع صيته في مونديال جنوب أفريقيا 2010، أعلنت السفارة الألمانية في الهند اليوم أن البقرة "جيتا" تنبأت بتتويج بايرن باللقب القاري.

وأوضح بيان السفارة، أنه تم وضع صندوقي طعام امام "جيتا" في مراسم احتفالية بنيودلهي، وحمل الصندوقان علمي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، لكن "البقرة المقدسة" لدى طوائف الهندوس اختارت الصندوق الأول بعد ثوان من التفكير والتأمل.

وكان الأخطبوط بول قد أبهر العالم بنجاح جميع توقعاته لنتائج مباريات كأس العالم الماضية، قبل أن ينفق ويفارق الحياة، لتنتشر بعد ذلك ظاهرة الاعتماد على الحيوانات في التنبؤ بنتائج المباريات المهمة بجميع انحاء العالم.