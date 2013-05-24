متسابقو "اكس فاكتور" يدعون الجمهور إلى التصويت عبر "تويتر"

كتب : فاطمة النشابي منذ 9 دقائق

استغل كل من أدهم النابلسي، محمد الريفي، وإبراهيم عبدالعظيم، المتسابقين الثلاثة في برنامج المسابقات الغنائية "اكس فاكتور"، والذي تعرضه شاشة "سي بي سي"، حساباتهم الخاصة على تويتر من أجل طلب الدعم مع الجمهور قبل ساعات قليلة من الحلقة النهائية من البرنامج والتي ستعرض مساء اليوم.

كتب أدهم النابلسي، من الآردن، ومن فريق الفنان وائل كافور، عبر حسابه "ساعات تفصلنا عن النتيجة. دعمكم لي يعطيني ثقة كبيرة، اليوم مهم كتير بالنسبة لي. رقمي هو 2".

بينما كتب محمد الريفي، من المغرب، ومن فريق الفنان حسين الجسمي، عبر حسابه "اتكالي على الله ثم عليكم، بحاجه لتصويتكم لمن استطاع، ومن لم يستطع فبالدعاء أنا بحاجة لدعمكم هذه الليلة المصيرية والحاسمة، مع خالص محبتي".

وعلى الجانب الآخر، كتب المتسابق إبراهيم عبدالعظيم، من ليبيا، وعضو فريق الفنان حسين الجسمي، عبرحسابه الخاص "دعمكم الكبير لي في الاكس فاكتور هو سبب نجاحي.. كثفوا تصويتكم وتشجيعكم واليوم حاسم جدا بالنسبة لي، ادعولي".

جدير بالذكر أن القائمين على البرنامج، جعلوا المنافسة الليلة بين الثلاثة متسابقين وعدم خروج أحد منهم في حلقة أمس.