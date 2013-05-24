دكتور وائل صفوت يتحدث عن نظام "الماكروبيوتك"

يبين لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة، وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أنه تعتمد الإرشادات العامة لنظام "الماكروبيوتك" الغذائى على الاختلافات الفردية، والتى تتمثل فى المناخ والموسم والسن والنوع والنشاط الممارس والاحتياجات.

ويقدم لنا الدكتور وائل نظام الميكروبيوتك حيث يشمل :

- الحبوب الخالصة: 50-60% من كل وجبة.

> وتتضمن الحبوب الخالصة على الأرز البنى أو الشعير أو الذرة، وأية حبوب أخرى بشرط ألا تكون مخلطة، أما النودلز والمكرونة والمخبوزات وأية منتجات للدقيق يتم تناولها أحياناً من وقت لآخر.

- الحساء: 1-2 كوب من الحساء يومياً.

> ويتم استخدام الحساء المصنع من منتجات فول الصويا (Miso -Shoyu) وهو الشائع استخدامه فى هذا النظام الغذائى.

- الخضراوات: 25- 30% من الاستهلاك اليومى للغذاء.

> وحتى ثلث الكمية من إجمالى استهلاك الخضراوات يمكن أن يكون فى صورتها الخام، ينبغى تسوية الخضراوات بالبخار أو السلق أو الخبز أو التشويح (سوتيه).

- الفول: 10% من إجمالى الطعام.

> الفول المطهى أو منتجاته مثل التوفو.

- الأطعمة الحيوانية: كميات صغيرة من الأسماك أو فواكه البحر عدة مرات فى الأسبوع.

مع تجنب اللحوم الحمراء- لحوم الطيور الداجنة - البيض - ومنتجات الألبان.

يتم تناول الزنجبيل أو المستردة مع الأسماك وفواكه البحر لتخليص الجسم من السموم التى تنتج من الأسماك وفواكه البحر.

- البزور والمكسرات: باعتدال.

> يتم تمليح المكسرات وتحميصها بملح البحر أو (Shoyu).

- الفاكهة المحلية: عدة مرات فى الأسبوع.

> التفاح - الكمثرى - الخوخ - المشمش - العنب - التوت - الشمام - وفاكهة أخرى، تجنب الفاكهة الاستوائية مثل المانجو والأناناس والباباى.

- الحلوى: باعتدال من 2-3 مرات فى الأسبوع.

> يستطيع الشخص الذى يتمتع بصحة جيدة أن يتناول الحلوى، وهى من الأطعمة المحلاة طبيعياً مثل التفاح والقرع والفاكهة المجففة مع استخدام مواد التحلية الطبيعية والابتعاد عن السكر والعسل والمولاس والشيكولاته والخروب ومواد التحلية الصناعية.

زيت الطهى: استخدام زيوت الخضراوات غير المكررة.

> ومن أكثر الزيوت شيوعاً فى الاستخدام زيت السمسم الداكن بالإضافة إلى زيت السمسم الخفيف، زيت الذرة، وزيت بذور الخردل.

- التوابل والبهارات ..

> تستخدم التوابل مثل ملح البحر الطبيعى، جذور الزنجبيل، السمسم المحمص، الكراث ... وغيرها.

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