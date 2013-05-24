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كندة علوش تطلق "نيران صديقة" وتؤكد "سنعود بعد قليل"

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كندة علوش تطلق "نيران صديقة" وتؤكد "سنعود بعد قليل" كندة علوش تطلق "نيران صديقة" وتؤكد "سنعود بعد قليل"

تشارك الفنانة السورية كندة علوش لموسم رمضان 2013 بعملين مناصفة بين الدراما السورية والمصرية, العمل الأول مصري بعنوان "نيران صديقة", والثاني سوري بعنوان "سنعود بعد قليل".
وعلوش التي تقيم منذ فترة بالقاهرة, انتهت مؤخراً من تصوير مشاهدها في "نيران صديقة" من إخراج خالد مرعي عن نص محمد أمين راضي، وتردد في كواليس التصوير أن هناك ما يشبه الحرب المشتعلة بين بطلاته الثلاثة منّة شلبي وكندة علوش ورانيا يوسف على ارتداء الفساتين الأكثر إثارة، حيث قامت كل واحدة منهن بشراء عدد من الفساتين والتنانير القصيرة، للظهور بها ضمن العمل، وهو ما يؤشر إلى موجة من الهجوم قد يتعرّض لها العمل، خاصة أنّه سيعرض في شهر رمضان الكريم.
من جهة ثانية, انتهت علوش من تصوير مشاهدها في بيروت في المسلسل السوري "سنعود بعد قليل" للمخرج الليث حجو عن نص رافي وهبي, حيث تجسد فيه دور فنانة تشكيلية تقع بغرام "راجي" ورغم اختلافهما بوجهة النظر السياسية بالنسبة للأحداث التي تمر بها سوريا إلا انهما يرتبطان وتنتصر الانسانية.

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