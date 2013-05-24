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مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية في النيجر

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مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية في النيجر مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية في النيجر

أدان مجلس الأمن الدولي اليوم “الجمعة” الهجمات الإرهابية التي وقعت في أجاديس وأرليت بالنيجر أمس ، والتي تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى .

وأعرب أعضاء مجلس الأمن – في بيان صحفي صدر اليوم – عن تعاطفهم العميق وخالص تعازيهم لأسر الضحايا ، وأكدوا على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة .

وحث بيان المجلس جميع الدول على التعاون مع السلطات النيجرية في هذا الصدد ، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين ، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها .

كما أكد البيان على ضرورة التصدي ، بجميع الوسائل للتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان نتيجة لأعمال الإرهاب .
> أ ش أ

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