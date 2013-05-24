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محافظ بورسعيد: سنسعى لإيجاد آفاق للتنمية لتشغيل الشباب قريباً

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محافظ بورسعيد: سنسعى لإيجاد آفاق للتنمية لتشغيل الشباب قريباً محافظ بورسعيد: سنسعى لإيجاد آفاق للتنمية لتشغيل الشباب قريباً

أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد، أنه يسعى لإيجاد آفاق جديدة للتنمية بالمحافظة بخطة سريعة لتشغيل شباب المدينة وتوفير فرص عمل جادة وحقيقية لهم.

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية له عقب صلاة الجمعة التى أداها فى مسجد الشاطئ بحى العرب ببورسعيد، أنه سيجرى اتصالات بوزير البترول للوصول إلى صيغة لاستيعاب عدد من شركات البترول بغرب بورسعيد لمجموعة وظائف لشباب من بورسعيد، خاصة بعدما دشنت مجموعة شباب من المدينة حملة تحت اسم – حقنا فى بلدنا – وعقدوا معه اجتماع وعدهم فيه بالسعى لإيجاد فرص عمل لشباب بورسعيد.

وتقدم أهالى المنطقة ورواد مسجد الشاطئ لمحافظ بورسعيد، بالشكر على إحياء ذكرى إنشاء بورسعيد الـ154، ومهرجان بورسعيد الرياضى الذى سيبدأ فى الثامنة من مساء اليوم.

ديسك مهاب

على 

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