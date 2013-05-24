استمرار قطع السكة الحديد بالمحلة واشتباكات بين الركاب وعمال المحطة

شهد ميدان الشون بالمحلة، قيام العشرات من شباب ألتراس نادى غزل المحلة بالتجمهر على قضبان السكة الحديد، وإشعال النيران بإطارات السيارات وإيقاف حركة القطارات فى الاتجاهين، اعتراضا على أداء الفريق المتدنى.

وأدى إشعال شباب الألتراس النيران بإطارات السيارات على شريط السكة الحديد، إلى تعطل القطار رقم 966 القادم من دمياط والمتجه إلى القاهرة، ما أسفر عن حدوث اشتباكات بين ركاب القطار والعاملين بمحطة سكة حديد المحلة بسبب تعطل القطار.

ويذكر أن شباب الألتراس قد حاولوا اقتحام إستاد غزل المحلة مرتين أثناء تدريبات الفريق خلال هذا الأسبوع، اعتراضا على تندى مستوى الفريق، مطالبين بإقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة وإبراهيم بدير رئيس الشركة وفصل النادى عن الشركة.

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