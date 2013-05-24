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بالصور: اعتقال Amanda Bynes بتهمة حيازة المخدرات

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بالصور: اعتقال Amanda Bynes بتهمة حيازة المخدرات بالصور: اعتقال Amanda Bynes بتهمة حيازة المخدرات

اعتقلت الشرطة الأمريكيّة الممثلة Amanda Bynes، يوم أمس، في نيويورك بتهمة حيازة الماريجوانا.
وفي التفاصيل أنّ الشرطة الأمريكيّة تلقّت اتّصالاً من المبنى الذي تسكن فيه Amanda Bynes البالغة من العمر ستة وعشرين عاماً للإبلاغ عن شخص يتصرّف بطريقة متهوّرة، فتوجّهت إلى شقة الممثلة التي رمت الماريجوانا من النافذة عند رؤيتهم.
وقد اعتقلت Amanda Bynes بتهمة حيازة الماريجوانا، والتصرّف بتهوّر، بشكل يعرّض آخرين للخطر، ثمّ بسبب التلاعب بالأدلّة.
وقد نقلت الممثلة إلى المستشفى لتقييم وضعها النفسيّ قبل أن تعود إلى قسم الشرطة.
يُذكر أنّ Amanda Bynes تخضع لمراقبة قضائيّة لثلاث سنوات على خلفيّة القيادة برخصة معلّقة.

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سيدتي