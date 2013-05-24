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إذا كنت تعاني من مشاكل الهضم.. فعليك بـ"اللبان"

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إذا كنت تعاني من مشاكل الهضم.. فعليك بـ"اللبان" إذا كنت تعاني من مشاكل الهضم.. فعليك بـ"اللبان"

كتب : سارة سعيد الجمعة 24-05-2013 15:05

إذا كنت تعاني من صعوبة في هضم بعض الأطعمة، فلا داعي لتناول أدوية لعلاج هذه المشكلة، ولكن قد يكون الحل بسيطا يتمثل في تناول العلكة "اللبان"، فعند النمو ينتج الجسم حامض أقل في المعدة يساعد على الهضم، وهو ما يسبب أحيانا عسر الهضم، وتكون العلكة مفيدة وتساعد الجهاز الهضمي على هضم الوجبات بسرعة.

ويشير خبراء التغذية أن العلكة مصنوعة من الإكسيليتول، وهو محلي طبيعي، تعد أفضل وسيلة لتحسين عملية الهضم عن طريق تناولها قبل الطعام أو مباشرة بعد الانتهاء منه، فتعمل العلكة على إفراز المزيد من اللعاب، ونتيجة لذلك تصل كمية من الحامض للمعدة تساعد الجهاز الهضمي.

وأوضح الخبراء أنه لا حاجة لتناول العلكة بين الوجبات الغذائية، فمضغ العلكة يساعد في تحسين عملية الهضم ولكن الإنسان لا يحتاج دائما إلى الحمض الموجود في المعدة، ولكن يفضل مضغها قبل تناول الطعام أو بعده مباشرة.

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