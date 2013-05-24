قطع الكهرباء يزيد عدد الموقعين على استمارة "تمرد" بالقليوبية إلى 300 ألف

الأهالي يمهلون الرئيس أسبوعا لحل المشكلة.. وأزمة الكهرباء تتحول إلى أزمة سولار في بنها بسبب المولدات

كتب : حسن صالح منذ 10 دقائق

أثَّر قطع التيار الكهربائي بمحافظة القليوبية بطريقة كبيرة على أعداد المواطنين الذين وقعوا على استمارات حملة "تمرد"، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات مبكرة، حيث وصل عددهم إلى 300 ألف توقيع على مستوى المحافظة.

ودعت القوى السياسية والحركات الثورية لتنظيم مظاهرة احتجاجا على قطع التيار الثلاثاء المقبل أمام نادي الجزيرة ببنها، تحت شعار "أخويا مش عارف يذاكر ومعرض للرسوب، وأختي بتعمل عملية ومعرضة للموت، ووالدتي كبيرة في السن وبتفطس من الحر بسبب قطع الكهرباء".

ودفعت الأزمة الكثير من أبناء القرى والمدن إلى إمهال الرئيس وحكومته أسبوعا لإعادة التيار إلى انتظامه السابق، وإلا سيقطعون الطريق الزراعي السريع ويمنعون دخول أو خروج أي سيارة من وإلى القاهرة. وهدد أهالي قرى مركز طوخ، التي تشهد انقطاعا يوميا للكهرباء يبدأ من الصباح لثلاث مرات على مدار النهار والليل، بقطع طريق "بنها - القناطر" في حال استمرت الأزمة، كما امتنع كثير منهم عن دفع فواتير الكهرباء.

وفي قرى مركز بنها، أصبح قطع التيار عادة يومية، واضطر بعض الأهالي لشراء مولدات كهرباء لمواجهة الأزمة، ليواجهون أزمة أخرى في الحصول على البنزين والسولار لإدارة المولدات.