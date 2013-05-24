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القابضة للمطارات : تعليق تطبيق الإغلاق الجزئى ليلا لمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة

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القابضة للمطارات : تعليق تطبيق الإغلاق الجزئى ليلا لمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة القابضة للمطارات : تعليق تطبيق الإغلاق الجزئى ليلا لمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة

 

أعلن مجدى عبد الهادى رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية تعليق تطبيق فكرة الإغلاق الجزئى لمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة ليلا ، وهى الفكرة التى كان مقررا أن يتم تطبيقها بداية من أول يونيو المقبل .
> وقال عبد الهادى فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة- أن الفكرة لازالت تحت الدراسة ولم يتم الإستقرار عليها ولن يتم تنفيذها إلا بعد إستيفاء كل الشروط التى لا تؤثر
> سلبا على الركاب وشركات الطيران وسلطات المطار، مؤكدا أن الفكرة مطبقة بالعديد من دول العالم. وحول مشاركته الأخيرة بمؤتمر “مدن المطارات” الذى عقد بجنوب إفريقيا قال عبد الهادي : قمنا بعرض مشروع مدينة المطار “الايروسيتى” وهو المشروع الذى لاقى إشادة من المشاركين فى المعرض من مختلف دول العالم .
> وأشار إلى أن هناك حرصا بعدم التعجل فى بدء إقامة المشروع إلا بعد إستيفاء كافة الدراسات الممكنة ، وتوفيرالخريطة والمحاور المروروية بالطرق المحيطة بالمطار .
> وأعرب رئيس الشركة القابضة للمطارات عن أمله فى أن يكون المشروع الجديد قيمة إضافية لأنشطة الطيران القائمة بمطار القاهرة ، وألا يكون مقتصرا على أنشطة ترفيهية كما كان يحدث من قبل .

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