الإسماعيلي لا يجد لاعبين لاستكمال تشكيله

قال محمد وهبه المدير الفنى للإسماعيلى إنه فى حيره كونه لا يستطيع استكمال تشكيل الدراويش الذي يخوض به المباريات المقبلة خاصة لقاء البنزرتى في إياب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية.

ويعاني الإسماعيلي من نقص في الصفوف بسبب إصابة البعض ورحيل أخرين.

وأضاف وهبة لـFilGoal.com: "عندما خرجت من مباراة الخميس لم أكن أعلم بشكل كامل عن اللاعبين الذين سيتغيبوا عن الفريق المباراه بسبب الإصابات والإيقافات".

وتابع "كنت أتمنى توفير راحه لعدد من اللاعبين بالدفع بآخريين إلا أن الظروف تقف أمامى فى قلة عد اللاعبين".

ويغيب عمر جمال وعبد الحميد سامى بسبب الإيقاف، بجانب ثلاثى منتخب الشباب الذي طلبهم الجهاز الفنى لمنتخب الشباب.

وعمرو السوليه للاختبار فى فياريال، أما الإصابات فهى عديده منها كريم مسعد وأحمد الجمل وأيمن المحمدى ومحمود عبده بجانب عدم اكتمال جاهزية واجهاد عدد آخر من اللاعبين.

وأشار المدير الفنى للإسماعيلى "المشكلة لا تتعلق بمباراة المقاولون خاصة وأن الفريق ضمن الصعود للدوره الرباعية لكن المشكلة التى تؤرقنى هى مباراه البنزرتى التى أحتاج فيها لكل الطاقات للتركيز فى تعويض الهزيمه وتحقيق أمل الصعود إلى دورى المجموعات".

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