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"كهرباء" ههيا تنفى دعم قرية الرئيس بـ3 محولات كهربائية

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"كهرباء" ههيا تنفى دعم قرية الرئيس بـ3 محولات كهربائية "كهرباء" ههيا تنفى دعم قرية الرئيس بـ3 محولات كهربائية

نفى إسماعيل تركيا، رئيس مجلس إدارة مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ما تردد عن دعم إدارة كهرباء القناة لقرية العدوة التابعة لمركز ههيا ومسقط رأس الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بـ3 محولات كهربائية، للتغلب على انقطاع التيار الكهربائى عن القرية.

وأضاف أنه تمت زيادة قدرة القرية منذ 4 شهور مثل أى قرية، وأن الكهرباء تقطع عن القرية مثل القرى الأخرى.

فيما نفى المهند محمد عطية، مدير إدارة كهرباء ههيا، ما تردد عن دعم القرية بمولدات كهربائية جديدة، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

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مصر 365