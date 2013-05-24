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صحيفة يمنية: مسلحون يحتجزون خمسة مهندسين جنوبى اليمن

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صحيفة يمنية: مسلحون يحتجزون خمسة مهندسين جنوبى اليمن صحيفة يمنية: مسلحون يحتجزون خمسة مهندسين جنوبى اليمن

قامت مجموعة مسلحة بالاعتداء على إحدى سيارات الكهرباء فى وسط مدينة تعز بجنوب اليمن، واحتجزوا خمسة مهندسين بعد أن تم الاعتداء عليهم بالضرب وتهديدهم بالسلاح.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اليمنية الحكومية فى عددها الصادر اليوم الجمعة عن المهندس ياسر مغلس وهو أحد الأفراد الذين تم الاعتداء عليهم، "أن فريقا من المهندسين والعمال كانوا يؤدون عملهم المعتاد فى إصلاح أحد الكابلات الكهربائية فى منطقة "وادى المدام".

وأضاف مغلس "لقد فوجئنا بوجود مجموعة كبيرة من أهالى منطقة "وادى المدام" تتجمع حولنا أغلبهم كان يحمل السلاح أقدموا بالاعتداء علينا بالضرب واحتجزونا تحت تهديد السلاح محاولين إجبارنا على تحويل احد الكابلات الكهربائية، الذى تمت إضافته، بربطه على نفس الخط ليصل ويمد الكهرباء إلى حارة الظاهرية مما يؤدى إلى تصادم وإحداث التماسات كهربائية وأضرار وضعف فى قوة الكهرباء"، موضحا أنه تم إطلاق سراحهم بوساطة شخصية قام بها القاضى جلال السويدى.
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