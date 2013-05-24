حرس الحدود تحبط تهريب شحنة من الأسلحة والصواريخ على الحدود الغربية

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 19 دقيقة

نجحت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية في إحباط محاولة تهريب شحنة هائلة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة عبر الحدود الغربية، داخل عربتي نقل دفع رباعي بدون لوحات معدنية، وذلك في المنطقة الحدودية جنوب أم الغزلان بنحو ثمانية كيلومترات، عقب تبادل مكثف لإطلاق النار بين المهربين وعناصر تأمين الحدود بالمنطقة الغربية.

وأدى تبادل إطلاق النار إلى انفجار إحدى السيارات وتدمير كامل محتوياتها، وبتفتيش الأخرى عُثر على 14 صاروخا بطول 2.20 متر، و130 بندقية خرطوش، و18 ألفا و900 طلقة آلية، و12 ألفا و500 طلقة رشاش متعدد، و1650 طلقة قناصة، و298 ألف قرص ترامادول مخدر.

تم عرض المتهمين والمضبوطات على النيابات المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.