أخبار عاجلة

صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
قريبًا.. قانون الاستثمار الجديد في الجلسة العامة -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

حرس الحدود تحبط تهريب شحنة من الأسلحة والصواريخ على الحدود الغربية

Google+ Print
حرس الحدود تحبط تهريب شحنة من الأسلحة والصواريخ على الحدود الغربية حرس الحدود تحبط تهريب شحنة من الأسلحة والصواريخ على الحدود الغربية

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 19 دقيقة

نجحت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية في إحباط محاولة تهريب شحنة هائلة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة عبر الحدود الغربية، داخل عربتي نقل دفع رباعي بدون لوحات معدنية، وذلك في المنطقة الحدودية جنوب أم الغزلان بنحو ثمانية كيلومترات، عقب تبادل مكثف لإطلاق النار بين المهربين وعناصر تأمين الحدود بالمنطقة الغربية.

وأدى تبادل إطلاق النار إلى انفجار إحدى السيارات وتدمير كامل محتوياتها، وبتفتيش الأخرى عُثر على 14 صاروخا بطول 2.20 متر، و130 بندقية خرطوش، و18 ألفا و900 طلقة آلية، و12 ألفا و500 طلقة رشاش متعدد، و1650 طلقة قناصة، و298 ألف قرص ترامادول مخدر.

تم عرض المتهمين والمضبوطات على النيابات المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة