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القابضة للمطارات: الإغلاق الجزئى لمبنى 3 "ليلا" مازال قيد الدراسة

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القابضة للمطارات: الإغلاق الجزئى لمبنى 3 "ليلا" مازال قيد الدراسة القابضة للمطارات: الإغلاق الجزئى لمبنى 3 "ليلا" مازال قيد الدراسة

أكد الكابتن مجدى عبد الهادى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن فكرة الإغلاق الجزئى لمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة ليلاً مازالت قيد الدراسة، ولم يتم الاستقرار عليها، ولن يتم تنفيذها إلا بعد استيفاء كل الشروط التى توفر صالح الركاب وشركات الطيران وسلطات المطار.

وقال عبد الهادى، فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إن الفكرة مطبقة فى العديد من دول العالم، ولم يتم استحداثها فى ، وكان الهدف الرئيسى منها هو راحة السكان الذين يقطنون حول مطار القاهرة، فى الوقت الذى كان سيؤدى الأمر فيه إلى توفير الطاقة وراحة العاملين ليلاً.

وعن زيارته الأخيرة لمؤتمر "مدن المطارات"، الذى شاركت فيه مصر بجنوب أفريقيا قال عبد الهادى، "قمنا بعرض مشروع مدينة المطار "الآيرو سيتى" المقرر إنشاؤها بمطار القاهرة، وهو المشروع الذى لقى إشادة بالمشاركين فى المعرض من مختلف دول العالم، وخلال زيارتنا استفدنا من بعض الأفكار المطروحة علينا وناقشناها مع الخبراء فى هذه النوعية من المدن والأنشطة المرتبطة بها.

وأشار إلى أن هناك حرصا بعدم التعجل فى بدء إقامة المشروع إلا بعد استيفاء كل الدراسات الممكنة، وتوفير الخريطة والمحاور المرورية بالطرق المحيطة بالمطار.

وأضاف، "نحرص فى المشروع الجديد أن يكون قيمة إضافية لأنشطة الطيران القائمة بمطار القاهرة، وأن لا يكون مقتصرا على أنشطة ترفيهية كما كان سيحدث من قبل، ولكن من خلال التصور الجديد للمشروع سنعمل على الاستفادة به لتنمية حركة الشحن الجوى وركاب الترانزيت والأنشطة المرتبطة بالطيران بمطار القاهرة".

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مصر 365

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