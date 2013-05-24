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هدم أقدم ملعب في الدوري الإسباني

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هدم أقدم ملعب في الدوري الإسباني هدم أقدم ملعب في الدوري الإسباني

بلباو (إفي) - يودع ملعب "سان ماميس"، الوحيد الذي استضاف 82 نسخة أقيمت حتى الآن من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عالم الساحرة المستديرة يوم الأحد عندما يستضيف مباراة أثلتيك بلباو مع ليفانتي في الجولة قبل الأخيرة من موسم الليجا.

واستضاف الملعب، معقل أثلتيك بلباو، الذي يحمل لقب "الكاتدرائية"، والذي سيتم عامه المائة في 21 أغسطس المقبل أي بعد شهرين من هدمه من أجل بناء الملعب الجديد الذي يتم تشييده بالقرب منه، أكثر من 1300 مباراة في الدرجة الأولى الإسبانية.

وسيصبح ليفانتي هو آخر من يزور الملعب الباسكي، بين 58 ناديا فعلت ذلك في إطار دوري الليجا، فيما يمثل الصفحة قبل الأخيرة من تاريخ الاستاد الذي ستكون مباراته الأخيرة ودية بين أثلتيك بلباو ومنتخب الباسك يوم الخامس من يونيو المقبل.

وبعد هدم سان ماميس، سينتقل لقب الملعب الأقدم في الدوري الإسباني إلى ميستايا معقل فالنسيا، وعمره 90 عاما.

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