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كوينتراو يدعم تقارير تشيلسي: مستقبلي خارج ريال مدريد

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كوينتراو يدعم تقارير تشيلسي: مستقبلي خارج ريال مدريد كوينتراو يدعم تقارير تشيلسي: مستقبلي خارج ريال مدريد

لشبونة (إفي) - صرح البرتغالي فابيو كوينتراو مدافع ريال مدريد الإسباني، بأنه يعتقد أن مستقبله سيكون خارج النادي الملكي بعد قضائه موسمين معه لم يتمكن خلالهما من تحقيق ما كان يحلم به.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "أو جوجو" البرتغالية ونشرتها يوم الجمعة كشف كوينتراو أنه غير مفهوم في ريال كما أنه يشعر منذ انضمامه إلى الملكي بأن الناس لا تود بقاءه فيه "وأنهم يرغبون في أن أكون خارجه، وهذا أمر معقد لأي لاعب".

وأضاف: "لا أعلم ما الخطأ الذي ارتكبته فقد عملت دوما بنفس الطريقة والتواضع، ولكن إذا كان الأشخاص لا يريدونني (في ريال مدريد) فأنا أيضا لا أود البقاء هنا".

وأكد كوينتراو أنه يرى أن مستقبله سيكون خارج ريال مدريد لكي يتمكن من إبراز موهبته واللعب بشكل أفضل لاسيما وأنه يرى أن أدائه مع منتخب بلاده أفضل بكثير مما يقدمه مع الملكي.

وأشار إلى أنه يبحث عن الأفضل بالنسبة له كلاعب وإذا لم يكن مسؤولو ريال سعيدين بأدائه "فلنبحث عن حل سويا"، لأن هذا الوضع يحول دون تقديم أفضل ما عنده في الملعب خاصة في ظل انعدام ثقة الجمهور فيه.

وقال اللاعب البالغ 25 عاما: "أنا مستعد للرحيل"، مبديا استعداده لبحث عرض أي فريق يود في ضمه.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم أن كوينتراو اقترب من الانضمام إلى تشيلسي، في الوقت الذي تزداد فيه التكهنات حول تولي مواطنه جوزيه مورينيو تدريب الفريق.

ومن المعروف أن كوينتراو لم يثبت مهارته مع الريال الذي كان قد تعاقد معه مقابل 30 مليون يورو لفريقه المحلي بنفيكا في عام 2011.

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