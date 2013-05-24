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اليوم.. توفيق عكاشة ينظم مسيرة لدعم الأزهر والكنيسة والجيش والشرطة في الأقصر

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اليوم.. توفيق عكاشة ينظم مسيرة لدعم الأزهر والكنيسة والجيش والشرطة في الأقصر اليوم.. توفيق عكاشة ينظم مسيرة لدعم الأزهر والكنيسة والجيش والشرطة في الأقصر
شقيق "الطيب" يرفض خروج تظاهرات من ساحة الشيخ

كتب : محمد عبد اللطيف الصغير: الجمعة 24-05-2013 11:49

ينظم عصر اليوم، الإعلامي توفيق عكاشة، مسيرة ووقفة تضامنية مع "الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والكنيسة" بمدينة القرنة، مسقط رأس شيخ الأزهر بغرب الأقصر.

ومن المقرر أن يشارك في الفعاليات جبهة الدفاع عن شيخ الأزهر، وحركة الصحوة الصوفية، وعدد من الائتلافات والحركات القبطية بالأقصر.

ورفض الشيخ محمد الطيب، شقيق شيخ الأزهر، خروج تظاهرات من ساحة الشيخ الطيب أو المشاركة في الفعاليات التي سينظمها عكاشة، مشيرا إلى أن ساحة الطيب ساحة روحية وليس لها أي علاقة بالسياسة.

وقال محمد القاضي، القيادي بالرابطة الصوفية، إن آلاف الصوفية سوف يشاركون في هذه الفعاليات من أجل أن يثبتوا للإخوان والسلفيين أنهم ليسوا قلة وسيرفعون شعارات منها "لا إخوان ولا سلفيين.. الوسطية أصل الدين"، و"بالروح بالدم نفديك يا إمام".

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