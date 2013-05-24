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"الجيزة" تقرر زيادة حصة الدقيق لقرى الواحات البحرية 20 طنا شهرياً

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"الجيزة" تقرر زيادة حصة الدقيق لقرى الواحات البحرية 20 طنا شهرياً "الجيزة" تقرر زيادة حصة الدقيق لقرى الواحات البحرية 20 طنا شهرياً

وافق الدكتور باسم عودة وزير على زيادة حصة قرى الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة من الدقيق المخصص للمستودعات بكمية 20 طن شهرياً ويستفيد من الزيادة 5000 نسمة.

صرح بذلك الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، مشيرا إلى أن ذلك جاء استجابة لمطالب أهالى القرية التى تم رفعها لوزير التموين لزيادة حصة القرية من الدقيق البلدى.

وأضاف أنه بعد هذه الزيادة أصبحت حصة المحافظة الإجمالية المخصصة للمستودعات البلدية 7912 طن شهرياً بدلاً من 7892 طنا وذلك لمواجهة اعتماد أهالى المراكز بالمحافظة على الدقيق البلدى 82%.

وأكد أن الزيادة المخصصة لقرى الحيز سيتم إسنادها إلى الجمعية التعاونية لبيعها لمواطنى القرى التابعة للحيز بالأسعار الرسمية لضمان السيطرة عليها.

وكشف المحافظ أنه تمت أيضا زيادة حصة الدقيق المخصصة للواحات البحرية بكمية 12طن ويستفيد منها قرى القصر ومنديشة والزبو والحارة.

كما تم دعم قرية الحيز بثلاث ماكينات إنارة من إجمالى 15 ماكينة سيتم توريدها خلال خمس سنوات.

وأضاف أنه يجرى حالياً العمل فى مواقع 4 محطات لمعالجة مياه الشرب بمناطق تشمل الطريق الدائرى وجنوب مستشفى الواحات البحرية وغرب منديشة ومدينة الباويطى بالإضافة إلى رفع كفاءة 6 محطات للمياه لتعمل بنسبة 85 % وتحسين حالة مياه الشرب.

وأعلن عبد الرحمن عن تخصيص 2.5 مليون جنيه لحفر بئر ارتوازى بالواحات البحرية بعمق 950 م.

من جانبه قال منير أنور، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، إنه تم رفع معدل الإنارة بقرى الحيز من 6 ساعات إلى 8 ساعات يومياً اعتباراً من مايو الحالى.

كما تم تخصيص 1500 متر مربع لإقامة وحدة صحية لقرى الحيز على أن يتم إنشاؤها خلال العام المالى القادم.

وأشار إلى أنه تم كذلك تشغيل بنزينة "رصيف" التى كانت مغلقة وتم تشغيلها لتوفير المواد البترولية للمواطنين على الطرق السريعة.

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مصر 365

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