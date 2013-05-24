ياسين يطالب بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مراكز الشباب

طالب الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مراكز الشباب حتى يستفيدوا بالخدمات التي تقدمها لهم من جانب ولحثهم على المشاركة الإيجابية بالمجتمع الذي يعيشون به من جانب آخر .. لافتا إلى أن تطوير الإنشاءات داخل مراكز الشباب لتشمل الجميع يعد خطوة أولى لجذب النشء والشباب إليها.

> وكشف الدكتور ياسين ـ في تصريح اليوم الجمعة ـ عن قيام الوزارة بتنظيم دوري لكرة القدم الخماسية لفرق مراكز الشباب بجميع المحافظات خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل ويستمر حتى بداية شهر رمضان المبارك ضمن مهرجان الأنشطة الذي ستنفذه الوزارة داخل مراكز الشباب خلال صيف العام الجاري.

> وأوضح وزير الشباب أن نظام المسابقة سيتم على أربع مراحل الأولى يتم خلالها تنفيذ دوري داخل مركز الشباب الواحد في كل المحافظات ليفوز فريق واحد يمثل المركز في المرحلة الثانية التي ستشهد تنافسا بين فرق مراكز الشباب على مستوى الإدارات الفرعية، والفائزين في هذه المرحلة سيتنافسون معا ضمن المرحلة الثالثة على مستوى المحافظة الواحدة، فيما تأتي المرحلة الأخيرة من الدوري على مستوى الجمهورية بحيث يتم تجميع الفرق الفائزة على مستوى جميع المحافظات ليتنافسوا معا على لقب الدوري. كما طالب وزير الشباب ـ عقب افتتاحه التوسعات والإنشاءات الجديدة بمركز شباب القلعة شملت حمام السباحة والملعب الخماسي المنجل صناعيا، والملعب السباعي بتكلفة وصلت إلى 546000 جنيه – من موارد المركز الذاتية مسئولي المركز بضرورة التوسع في إنشاء الرامب الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يكون بجوار سلالم جميع الإنشاءات الموجودة داخل المركز تسهيلا لحركتهم.

> كان الدكتور ياسين قد افتتح في وقت سابق أعمال التطوير المنتهية بمركز شباب السيدة نفيسة، والتي شملت تطوير الملعب الخماسي وصالة ألعاب القوى بتكلفة 250 ألف جنيه ضمن خطة الإنشاءات للمراكز التي تنتهى الشهر المقبل.