خريجو الجامعات يفجرون أنبوب نفط احتجاجاً على عدم توظيفهم باليمن

فجر خريجون جامعيون من أبناء مأرب أنبوب النفط فى منطقة صراح محافظة مأرب شمال شرقى اليمن والتى تبعد 173 كيلو متراً عن العاصمة صنعاء.

وقال مصدر يمنى، فى تصريح له اليوم الجمعة، إن خريجى الجامعات من أبناء مأرب قاموا بتفجير أنبوب النفط فى الكيلو 88 بمنطقة صرواح، وذلك احتجاجاً على عدم توظيفهم.

وأشار المصدر إلى أن بعض المشاركين فى التفجير من حملة شهادة الدكتوراه، وخريجون من جامعات عربية وأجنبية بتخصصات نفطية.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لأحدث التقديرات حول الخسائر التى تكبدها اليمن جراء الهجمات المسلحة التى استهدفت أنابيب النفط والغاز خلال العام الماضى 2012، بلغت 3 مليارات دولار ومائة وستة وستين مليون دولار.

وكانت وزارة المال اليمنية قد كشفت النقاب مؤخراً عن أن حصيلة إيرادات الحكومة خلال الربع الثالث من العام الماضى، تراجعت 4.9 فى المائة نتيجة نقص الموارد النفطية وتوقف عمل أنبوب التصدير أكثر من مرة نتيجة أعمال تخريبية مسلحة.

وأظهر تقرير مالى عن إحصاءات الحكومة اليمنية، أن الإيرادات الفعلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضى 2012، بلغت 1505 بلايين ريال (سبعة بلايين دولار) مقارنة بـ1583 بليونا احتسبت فى الموازنة.

وأشار التقرير إلى أن الموارد النفطية تراجعت بمقدار 104 بلايين ريال بنسبة 1ر13% من إجمالى التقديرات نتيجة انخفاض إيرادات النفط المحلية 9ر334 بليون ريال وبنسبة 90% تقريبا بسبب استمرار توقف عمل أنبوب النفط.

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