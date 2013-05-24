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الغضب يجتاح السويس بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي

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الغضب يجتاح السويس بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي الغضب يجتاح السويس بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي
طالبات الثانوية العامة ينظمن وقفة أمام مبنى المحافظة.. وسكان مدينتي الأمل والصباح يحاولون قطع الطريق

كتب : محمد مقلد منذ 49 دقيقة

أصيب أهالي محافظة السويس بثورة عارمة بعد تواصل انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، حيث يتعرض التجار وأصحاب المحال التجارية لخسائر فادحة، وأصبح مستقبل طلاب المرحلة الثانوية العامة في خطر.

وشهدت السويس مساء أمس عدة وقفات احتجاجية للاعتراض على قطع التيار الكهربائي، وتهديدات مباشرة من المواطنين بالتصعيد لأقصى درجة، في ظل تجاهل المسؤولين حل المشكلة.

ونظمت طالبات الثانوية العامة وقفة احتجاجية أمام محافظة السويس، رفعن خلالها لافتات حملت شعارات ضد الرئيس محمد مرسي وحكومته لفشله في حل المشكلة، من بينها "إحنا قرفنا من الإخوان وانقطاع التيار الكهربائي".

ونظم بعض أصحاب المحال التجارية وقفة احتجاجية أمام مقر شركة الكهرباء بشارع الجيش، رفعوا خلالها الكشافات ورددوا هتافات مناهضة للرئيس وحكومته وجماعة الإخوان المسلمين، وهددوا بالتصعيد مؤكدين أن انقطاع التيار الكهربائي بهذا الشكل "سوف يخرب بيوتهم".

وحاول بعض سكان مدينتي الأمل والصباح قطع الطريق احتجاجا على قطع التيار وتلف الأجهزة الكهربائية والأطعمة، لولا تدخل البعض ومنعهم، لكنهم هددوا بقطعه مساء اليوم في حال انقطاع التيار مرة أخرى.

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