هكذا ستطلّ إليسا اليوم في آخر حلقة من XFactor

لا شكّ أنّ جميعنا نتابع برنامج xfactor لا سيّما ذلك العدد الكبير من معجبات ومعجبي إليسا، الذين ينتظرون الحلقة بفارغ الصبر، كي يُشاهدوا نجمتهم المفضّلة بأزيائها الراقية ـ كالعادة ـ ومكياجها الجذّاب الذي يلفت انتباهنا دائماً.

من المعروف عن النّجمة إليسا أنّها مرهفة الإحساس، وبهذا الإحساس تختار كلمات أغانيها، ومكياجها وأزياءها بالتالي. لهذا، نجد دائماً لمسات الأناقة واضحة عليها، لأنّها تليق حقّاً بها.

وبالعودة إلى صلب الموضوع، نجد أنّه منذ حلقات XFactor الأولى تُفاجئنا النجمة بمكياجها المميّز بلمسات خبراء من صالون بسّام فتوح، بتقدّيم أجمل وأحلى الإطلالات التي تليق بالنّجمة. وخلال الحديث مع الخبيرة، أشارت جوزيان إلى أنّها تتعامل مع إليسا منذ فترة طويلة، فهي تفهم أسلوبها جيّداً، وتعمل على تقديمه بحسب ما يليق بإليسا.

فالنجمة التي عوّدتنا على المكياج الترابيّ، لم تُمانع بزيادة عيار مكياجها خدمةً لجمالها، فأصبحنا نراها متألّقة بالسموكي الرماديّ والأسود والزيتيّ وهذا حسبما يراه بسام فتوح مناسباً لها.

كما وأوضح خبير التجميل بسّام أنّه قصد تكثيف مكياج إليسا في الحلقات الأخيرة لتُظهر الفرق، وليثبت أنّ إليسا جميلة بأنواع المكياج كافّة.

أمّا عن مكياج اليوم، فختامه مسك مع إطلالة إليسا، إذ أن لمسات بسّام ستكلّل إطلالتها فهو الذي اختار لها اساليب مميّزة في بعض الحلقات من البرنامج، لهذا ومما لا شك فيه أن خبير التجميل سيظهر نجمته بجمالٍ أخّاذ ولافتٍ أكثر من أيّ وقتٍ مضى لتخطف الأنظار كالعادة، لكن وبما أن اليسا لم تكشف عن ثيابها لليلة بعد، فالبطبع سيكون مكياج عينيها سموكي بإبداع جديد لكنه مرتبط بلمسة من ثوبها، أما عن بشرتها فهي نضرة وصافيّة مع بلاش خفيف وأحمر شفاه بيج- زهري.

أما انتم فماذا تتوقعون كمكياج لإليسا في آخر حلقة من برنامج xfactor ؟