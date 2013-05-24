دراسة جديدة تثبت فاعلية "الأوميجا-3" فى الحد من أمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة الأمريكية عن معلومات مثيرة وهامة بشأن الأحماض الدهنية "أوميجا-3" أو ما يعرف بزيت السمك، والذى يوجد بكميات كبيرة فى الأسماك الدهنية مثل سمك السالمون والسردين والماكريل والتونة.

وأشار الباحثون أن أحماض الأوميجا-3 أظهرت خواصا رائعة للغاية فى الحد من أضرار وآثار الضغط العصبى والتوتر والقلق على القلب، حيث أثبتت النتائج أن الأشخاص المتطوعين الذين حصلوا على مكملات زيت السمك لأسابيع عديدة، كانت تأثيرات الضغط العصبى على قلوبهم أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالأشخاص الذى حصلوا على زيت الزيتون، وتحسنت القياسات الطبية المتعلقة بقلوبهم مثل معدل ضربات القلب والنشاط الصعبى والسمبثاوى لعضلات القلب.

وأضاف الباحثون أن تلك النتائج قد تفسر الفاعلية الكبيرة والفوائد الضحية لزيت السمك وأحماض الأوميجا-3 على القلب، وكما أنها تثبت صحة ممارسات الأطباء بوصفهم تلك المكملات لمرضاهم لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتوصى الجمعية الأمريكية للقلب بتناول الأسماك مرتين على الأقل فى الأسبوع الواحد، وخاصة الأسماك الغنية بالأوميجا-3 مثل السالمون والسردين والماكريل والتونة.

وجاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "AJP: Regulatory, Integrative and Comparative Physiology"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الثانى والعشرين من شهر مايو الجارى.

يُذكر أنه أثير الكثير من اللغط حول فوائد الأوميجا-3 على صحة القلب ودورها فى الحد من الأزمات القلبية، حيث ظهرت العديد من الدراسات التى تؤكد فاعليته فى ذلك، فيما جاءت دراسات أخرى لتنفى تلك الفوائد على القلب، بينما لم تختلف أى منهم على القيمة الغذائية العالية للأوميجا-3، ودورها فى الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض.