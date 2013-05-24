مشاكل تسنين الأطفال (2)

كتب : قسم الصحة منذ 14 دقيقة

ما أسباب تأخر التسنين عند الأطفال؟

يجيب د. شريف عبدالعال، استشارى طب الأطفال كلية الطب جامعة القاهرة، أمين عام مساعد الجمعية المصرية لطب الأطفال رئيس تحرير المجلة العلمية لطب الأطفال:

عندما تبدأ فترة التسنين يكون الطفل منزعجا وسريع الهياج، ولا تملك الأم فى هذه الحالة إلا التحلى بالصبر لكى تتحمل مزاجه المزعج، ومن ردود الفعل الأخرى لذلك: فقدان الطفل شهيته، وتصميمه على تفضيل أنواع معينة من الطعام، ومن المستحسن فى هذه الحالة أن تظهر الأم مسايرة للطفل، من دون الإخلال بنظامه الغذائى بصورة مفرطة. أيضاً لأن فترة التسنين فترة طويلة جدا يمكن أن يعانى الطفل خلالها الإسهال والإمساك والقىء. دون أن يكون لهذه الظواهر علاقة بالأسنان.

ترتفع درجة حرارته ويصاب بالإسهال، ولكن ليس ضرورياً أن تكون هذه الاضطرابات بسبب التسنين؛ فالأمر مصادفة أكثر مما هو نتيجة التسنين. لكن يزيد من إفراز اللعاب وقد تنتفخ اللثة قليلاً؛ لذا عليك أن تعطيه قطعة بسكوت أو قطعة مطاطية فإنها تسهل عملية خروج السن، ويباع فى الصيدليات مرهم يخفف الألم، كما يمكنك أن تفركى مكان الألم بقطعة ثلج مغطاة بنسيج معقم كالشاش.

يتسبب التسنين (ظهور الأسنان) فى تقلب أمزجة الأطفال وتغير انفعالاتهم وكثرة شكواهم، ويستمر المزاج السيئ مع أعراض مرضية بسيطة كلما شقت سن طريقها إلى الخارج.

وعادة ما يشعر الأطفال بضيق وألم وتورم اللثة وارتفاع درجة الحرارة، وعلى الأم أن تدرك ذلك التغير فى طفلها، وتبدأ بفحص لثتيه العليا والسفلى؛ لملاحظة بداية نمو السن.

ولا يقتصر الضيق والألم على الطفل، بل ينسحب أيضاً إلى الوالدين اللذين يعانيان بشكل متزامن من معاناة طفلهما، وتتسبب كثرة الشكوى فى إقلاق راحتهما، واضطرار الأم إلى السهر بجانب طفلها.

تجر عملية التسنين معها العديد من المشكلات الصحية؛ إذ تضعف مناعة الطفل ويصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وتزداد كمية اللعاب الذى يسيل من فمه، ويؤدى ابتلاع الطفل لهذا اللعاب إلى آلام واضطراب حركة الأمعاء، وبالتالى يعانى الطفل المغص.

ولا تعد جميع الأمراض آنفة الذكر سيئة للطفل؛ إذ يسهم السائل اللعابى فى ترطيب لثة الطفل وتورمها، ما يمهد الطريق أمام السن.

فى المقابل، تحفز الالتهابات المعوية الناشئة من بعض الفيروسات الأسنان على الخروج إذا تزامنت مع عملية التسنين، لكن يصحب نموها معاناة شديدة بعكس الظروف الطبيعية.

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