شاب يقتل شقيقته دفاعًا عن الشرف لحملها سفاحًا بطوخ بالقليوبية

قام شقيق بقتل شقيقه لحملها سفاحا ورفضها اخباره باسم من واقعها جنسيا بقرية شبرا هارس مركز طوخ .

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين ابلاغ محمد .م 54 سنه عامل بالاجر بقيام نجلته 20 سنه حاصلة على دبلوم تجارة ، بالانتحار بان قامت بشنق نفسها داخل المسكن .

بالانتقال والمعاينة تبين وجود الجثة مسجاه على السرير ترتدى ملابسها كاملة وبها اثار كدمات بالوجه وخنق بالرقبة ووجود حبل حول الرقبة .

اسفرت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز بوجود شبهه جنائية فى الوفاه ، وان مرتكب الواقعة هو شقيقها محمد 27 سنه عامل بناء .

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دفاعاً عن الشرف لحملها سفاحاً وعدم افصاحها عن شخص من واقعها جنسياً فقام بالتعدى عليها بالضرب وخنقها بيده وعندما تأكد من وفاتها قام بلف حبل حول رقبتها والادعاء بانها قامت بشنق نفسها .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 17573 جنايات مركز طوخ لسنة 2013 م ، واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق .