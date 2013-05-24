حبس متهمين جديدين في واقعة الخطف بـ “كفر أبو جمعة” بالقليوبية

قررت النيابة العامة بقليوب حبس كلا من أحمد ابو سريع محمد و نجم الدين سلامه عواض من أهالي قرية كفر ابو جمعة 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد سلما نفسيهما للنيابة لاتهامهما في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية 12 ساعة بعد ادعاء واقعة خطف ربة منزل وطفلتها.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة قليوب جدد حبس ربة منزل ومجند شرطة 15 يوما المتهمين باختلاق واقعة خطف الأولى مع نجلتها لطلب فدية 20 الف جنيه من زوجها للانتقام منه ، ما تسبب في قطع الطريق الزراعي أمام قرية كفر ابو جمعة 12 ساعة متواصلة .

وكان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية تلقى اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين أن الأم اتفقت مع ” مجند شرطة ” علي اختلاق واقعة خطفهما وترك الطفلة معه ومساومة أسرة زوجها بدفع 20 ألف جنية مقابل إعادة الطفلة وتقابلت الأم معه في يوم الواقعة بكافتيريا بمدينة القناطر الخيرية لتنفيذ خططتهما وبالقبض علي المتهم ويدعي ” محمد .ر.أ ” – 24 سنة – ” مجند شرطة ” اعترف بتفاصيل الجريمة فتم ضبط الزوجة واعترفت هي الأخرى .

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على 7 متهمين اخرين من أهالي القرية بقطع الطريق .