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ملف نهائي الأبطال – فيديو .. معلومات .. وأشياء أخرى

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ملف نهائي الأبطال – فيديو .. معلومات .. وأشياء أخرى ملف نهائي الأبطال – فيديو .. معلومات .. وأشياء أخرى

يقدم FilGoal.com كل المعلومات التي طرحها لزواره تمهيدا للمباراة المنتظرة بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ مساء السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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تعرف على معلومات مثيرة عن الفريقين وعن المدربين والملعب، وطالع مشوار الفريقين في البطولة وتاريخ المباراة النهائية وأشياء أخرى عبر الروابط التالية.

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ملف تفاعلي .. نهائيات دوري أبطال أوروبا في أخر 20 عاما

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تقرير تخيلي - فريق الأحلام لبروسيا دورتموند

إنفوجرافيك .. كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب ويمبلي

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فيديو اليوم السابع

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