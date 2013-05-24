ملف نهائي الأبطال – فيديو .. معلومات .. وأشياء أخرى

يقدم FilGoal.com كل المعلومات التي طرحها لزواره تمهيدا للمباراة المنتظرة بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ مساء السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تعرف على معلومات مثيرة عن الفريقين وعن المدربين والملعب، وطالع مشوار الفريقين في البطولة وتاريخ المباراة النهائية وأشياء أخرى عبر الروابط التالية.

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بالفيديو – مشوار بايرن ميونيخ حتى الوصول إلى ويمبلي

خلفية شاشة – قاهر الكبار في نهائي دوري الأبطال

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إنفوجرافيك .. كل ما تحتاج لمعرفته عن ملعب ويمبلي

تقرير تخيلي - فريق الأحلام لبايرن ميونيخ

انفوجرافيك - بايرن ميونيخ vs بروسيا دورتموند

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