مهاجم كولومبيا: غياب ميسي مؤثر دوما

بوجوتا (إفي) - قال مهاجم المنتخب الكولومبي وبورتو البرتغالي، جاكسون مارتينز، إن غياب النجم ليونيل ميسي المحتمل للإصابة عن مباراة الأرجنتين أمام فريق بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل سيؤثر بالتأكيد في صفوف راقصي التانجو.

وصرح هداف الدوري البرتغالي الخميس "ميسي لاعب مؤثر وبالتأكيد سوف يغيب عن بعض مباريات المنتخب، لذلك أعتقد أنه إذا لم يلعب في مباراة كولومبيا، فستشعر الأرجنتين بغيابه لأنه لاعب مختلف".

ومن جانبه أكد لاعب خط الوسط الكولومبي، ألدو لياو راميريز، أن منتخب بلاده يجب "أن يستعد جيدا" لمواجهة الأرجنتين سواء شارك ميسي بها أو لا.

وقال راميريز تعليقا على المباراتين المقبلتين اللتين يخوضهما منتخب كولومبيا، أمام الأرجنتين كضيف في السابع من يونيو المقبل، فيما سيستضيف منتخب بيرو بعدما بأربعة أيام: "سواء لعب ميسي أو لا، يجب أن نستعد جيدا لأن ما تبحث عنه كولومبيا هو الفوز بست نقاط من أصل ست".

وأكد، راميريز، لاعب خط وسط فريق موريليا المكسيكي "الأرجنتين فريق قوي للغاية، يلعب جيدا ويتمتع الآن بالثقة في قدراته".

وكان المنتخب الكولومبي الذي يدربه الأرجنتيني خوسيه بيكرمان قد بدأ الخميس أول جلسة تدريبات مع اللاعبين المحترفين مثل مارتينز وراميريز.

وتحتل كولومبيا المركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية بـ19 نقطة، مبتعدة بنقطة واحدة عن الإكوادور صاحبة المركز الثاني، وبخمس نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.