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البورصة تخسر 3 مليارات جنيه مع نظام التداول الجديد

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البورصة تخسر 3 مليارات جنيه مع نظام التداول الجديد البورصة تخسر 3 مليارات جنيه مع نظام التداول الجديد
«عامر جروب» تستأنف حكماً ضد غرامة 77 مليون جنيه

كتب : عبدالرحمن شلبى: منذ 47 دقيقة

خسرت البورصة 3 مليارات جنيه أمس، بسبب عمليات بيع مكثفة للأسهم النشطة عقب تفعيل نظام الشراء والبيع فى نفس الجلسة.

وهبطت تعاملات البورصة بشكل ملحوظ تحت ضغط البيع من المستثمرين المصريين والأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء.

وانخفض المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «egx30» بنحو 1.3% ليفقد 72 نقطة ويغلق على 5343 نقطة، وبلغت التعاملات الإجمالية 255 مليون جنيه.

وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» للأوراق المالية، إن تفعيل قرار «T+0» للبيع والشراء فى نفس الجلسة، جاء فى وقت غير مناسب، ما تسبب فى مبيعات من قِبل شريحة عريضة من المستثمرين على الأجل القصير، وتزامن ذلك مع انضمام المضاربين إليهم فى منتصف الجلسة بعد انعدام فرص المتاجرة لاستمرار الاتجاه الهبوطى.

وأشار عادل إلى أن تفعيل القرار الجديد شمل 14 سهماً فقط، وهى الأسهم التى استوفت شروط هيئة الرقابة المالية، ما حجم من أثره على السوق على الرغم من تسلط الأضواء عليه، وكان ذلك قد تسبب فى تراجع التعاملات إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام.

من ناحية أخرى، قالت مجموعة «عامر جروب القابضة» إنه قد صدر حكم فى التحكيم المقام من شركة جنوة للاستثمار السياحى ضد شركة «تروبى 2» للتنمية السياحية، إحدى الشركات التابعة لعامر، وتضمن الحكم إلزام «تروبى» بدفع مبلغ 77 مليوناً و877 ألف جنيه، بخلاف المصاريف والأتعاب.

وأوضحت «عامر جروب» أنها تحترم الحكم وأنها تتخذ حالياً الإجراءات القانونية لإبطال الحكم، لما شابه من أوجه عديدة تستوجب ذلك.

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