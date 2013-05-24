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غادة تذبح عجلاً بعد زوال الحسد عن مسلسلها

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غادة تذبح عجلاً بعد زوال الحسد عن مسلسلها غادة تذبح عجلاً بعد زوال الحسد عن مسلسلها

اتّفقت الفنّانة غادة عبد الرازق مع الجزار الخاصّ بها، ويُدعى "سعيد دبشه"، أن يذبح عجلاً قريباً، بعد أن زال الحسد الملازم لمسلسلها الجاري تصويره، والمسمّى "حكاية حياة". وتجلّت بشائر الخير في عودة مخرج العمل محمد سامي لتصوير مشاهد المسلسل، بعد المشاكل التي أدت إلى انسحابه، والتي رفض الإفصاح عنها سامي أو أيٍّ من فريق العمل.
ومن المعروف أنّ غادة حينما تحلّ بها أيّ مشكلة تقوم بذبح عجل لتوزّعه على المحتاجين والفقراء، بسبب إيمانها القويّ بمفعول الحسد السلبيّ، فيما يؤدي ذبح العجل وتوزيع لحمه إلى تحقيق رضا الله.

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سيدتي