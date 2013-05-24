جهاد "ندى العمر"يخصص مكافأة مالية لمن يعثر على مسروقاته

تعرض الفنان التركي أوزكان دينيز الشهير بشخصية جهاد في مسلسل "ندى العمر" في العالم العربي، والذي عاد مجدداً للأضواء مع أدائه دور البطولة في فيلم سينمائي الى جانب الحسناء التركية فخرية أفجان الشهيرة عربياً بشخصية نجلا في مسلسل "الأوراق المتساقطة"، إلى عملية سرقة لمقتنيات شخصية هامة من سيارته في اسطنبول.

أوزكان كان قد توجه لزيارة قبر جده وجدته كتقليد سنوي متزامن مع ذكرى يوم الأم في تركيا، عرفاناً بالدور الذي لعبته جدته التي كانت أبرز مسانديه في شبابه، عندما انطلق كمطرب عام 1992 ليحقق نجاحات غنائية قبل اتجاهه إلى الدراما كممثل حصد النجومية والجماهيرية سريعاً.

النجم غاب أقل من ساعة، وما أن عاد إلى سيارته التي كان قد ركنها قرب المقبرة، حتى اكتشف أنّ زجاج السيارة قد كسر وسرقت محتوياته الشخصية من جهاز حاسوبه الخاص، ونظارته وقبعته وكاميرا وساعة يدوية ومحفظة نقوده. وتقدر القيمة المادية للمسروقات بمبلغ 6000 يورو، وبسرعة أبلغ الشرطة التي أجرت تحقيقاً ولم تتمكّن من معرفة السارق حتى الساعة.

وقد أعلن النجم عن تخصيصه جائزة مالية مجزية لمن يعيد له مسروقاته، مشدداً على حاسوبه الشخصي وأوراقه الرسمية، مؤكداً بأن حاسوبه يضم تفاصيل مهمة لعمله الفني وفقدانه سيعرّض عمله لضرر كبير.