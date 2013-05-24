“السويس للحاويات” تستقبل الناقلة العملاقة “إيـبا ميرسك” بميناء شرق بورسعيد

يستقبل ميناء شرق بورسعيد اليوم الجمعة 24 مايو ناقلة الحاويات العملاقة إيبا ميرسك “Ebba Maersk” المملوكة للخط الملاحي ميرسك في محطة شركة قناة السويس للحاويات ، في أولى رحلاتها لميناء مصري ، والتي من المنتظر أن ترسو على رصيف المحطة بميناء شرق بورسعيد في الساعة السادسة من مساء اليوم، قادمة من الشرق الأقصى متجهة إلى أوروبا.

ومن جانبه أعرب كلاوس لارسن العضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات عن سعادته باستقبال السفينة إيبا ميرسك وقال “إن اختيار السفينة إيبا ميرسك لمحطة قناة السويس للحاويات يأتي نتيجة ما نبذله من جهد حقيقي لتطوير أنفسنا والرقي بإمكاناتنا لنصبح أول محطة حاويات مصرية مجهزة لاستقبال هذا الجيل من سفن الحاويات العملاقة.”

> وأضاف لارسن “استثمرنا في قناة السويس للحاويات أكثر من 800 مليون دولار في تطوير المرافق والبنية التحتية الخاصة بمحطة الحاويات في شرق بورسعيد لنصل لتلك الإمكانات ونكون المحطة الوحيدة في مصر القادرة على التعامل مع مثل هذه السفن العملاقة.”

> ومن الجدير بالذكر أن السفينة إيبا ميرسك قد بنيت في عام 2007 ، ويصل عرضها إلى 56 متراً ، وطولها 397 متراً وغاطس 15 متراً . وتبلغ سعة السفينة 15,500 حاويه مكافئة.

> كانت ثلاث سفن من نفس الجيل قد قامت بالرسو على رصيف قناة السويس للحاويات: الأولي كانت “إليانورا ميرسك” والتي وصلت للمحطة في أول تجربة يوم 28 سبتمبر 2012 ، والتجربة الثانية كانت للسفينة “إيديث ميرسك” يوم 5 أكتوبر 2012.

> أما الرحلة الأشهر فكانت للسفينة “إيما ميرسك” والتي دخلت المحطة من 2 فبراير وحتى 17 فبراير 2013 وتم تداول أكثر من 13,500 حاوية كانت على متنها.