إعانات البطالة الأمريكية هبطت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضى

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضى، أكثر من المتوقع، ما يشير إلى مرونة سوق العمل بالرغم من إجراءات التقشف التى تتبعها واشنطن.

وقالت وزارة العمل، إن طلبات إعانة البطالة الحكومية نزلت 23 ألف طلب إلى 340 ألفا بعد تعديل لأخذ العوامل الموسمية فى الحسبان، لتعود إلى مستوى ما دون 350 ألفا الذى يربطه الاقتصاديون عادة بقوة سوق العمل.

وعدلت الوزارة بيانات الأسبوع السابق بإضافة ثلاثة آلاف طلب إلى الرقم المذكور سابقا، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا تراجع طلبات الإعانة المقدمة للمرة الأولى إلى 345 ألف طلب الأسبوع الماضى.